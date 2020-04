Statt eines Gottesdienstes war Musik angesagt, Am Ostersonntag spielte Anita Bischoff in der Mörsbacher Dreifaltigkeitskirche vormittags einige Osterchoräle auf der Klais-Orgel. Bei geöffneten Fenstern und mit Unterstützung eines Verstärkers konnte die Orgel in großem Umkreis gehört werden. Die Idee zu dem ungewöhnlichen Konzert hatten Presbyterin Birgit Dressler und ihre Tochter Claudia Dressler. Die Frauen luden telefonisch, über Whats App und über die örtliche Internetseite ein, dem Orgelspiel zu lauschen, mitzusingen und auch bei der anschließenden Klangwelle mitzumachen. Organistin Anita Bischoff hatte sich sofort bereit erklärt, bei der Aktion zu spielen. Und auch die Zweibrücker Musikfreunde folgten der Einladung: Einige Zuhörer saßen in ihren Autos, andere auf den Balkonen und Terrassen und an den Fenstern rund um die Kirche – und sangen mit. Denn Bischoff, Organistin der Kirchen in Großbundenbach und Mörsbach, spielte Choräle aus dem evangelischen Gesangbuch, deren Nummern Birgit Dressler ansagte, so dass jeder mitsingen konnte. Der Mindestabstand war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Nach etwa 25 Minuten eröffnete Thomas Girard mit seiner Querflöte und „Tears in Heaven“ die Klangwelle, die sich durchs Dorf bewegte. Er begeisterte noch mit seinem Saxofon und weiteren Liedern. Julia Igel spielte bei geöffnetem Fenster am Klavier.