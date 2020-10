Am Samstag, 10. Oktober, 18 Uhr, spielt Helge Schulz an der Orgel „virtuos und heiter“, so der Titel des Programms. Das Konzert beginnt mit der wohl bekanntesten Komposition für Orgel: Bachs Toccata und Fuge d-Moll. Es folgen eine Choralbearbeitung von Bach und die Sonate D-Dur seines Sohnes Carl Philipp Emmanuel, der zu Lebzeiten erfolgreicher war als der Vater. Kan Krtitel Kuchar (1751-1829), ein Zeitgenosse von Beethoven, komponierte mehrere Fantasien für Orgel. Zu hören ist die Fantasie g-Moll mit dem heiteren und verspielten Mittelteil. Der Hauptteil des Konzertes ist dem französischen Komponisten Camille Saint-Saëns (1935-1921) gewidmet. Viele kennen seinen „Karneval der Tiere“. Daraus spielt Schulz „Der Elefant“, „Aquarium“, „Fossilien“ und „Der Schwan“. Das Konzert sendet mit Saint-Saëns’ Präludium und Fuge Es-Dur. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang werden Spenden erbeten.