Ein Orgelstar kam am Donnerstagabend in die kleine Ixheimer Kirche: der Italiener Paolo Oreni. Dabei ist die Kirche klein und die Orgel erst recht. Sie hat nur 21 Register. Was treibt einen Orgelvirtuosen nach Zweibrücken?

Sie spielen zum ersten Mal in Zweibrücken. Mögen Sie kleine Städte? Die haben oft bemerkenswerte Orgeln ...

Ja. Ich kenne Zweibrücken schon länger wegen der Rieger-Orgel