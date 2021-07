Eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsdiensts in Saarbrücken wurde am Donnerstagabend, 8. Juli 2021, mit einer Druckluft-Fanfare am Ohr verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau mit Kollegen in Uniform gegen 21 Uhr an der Saarbahn-Haltestelle Johanneskirche gestanden. Unvermittelt habe neben ihnen ein Auto mit zwei jungen Männern angehalten. Einer der Insassen habe einen Arm aus dem Fenster gestreckt, der Frau die Tröte ans Gesicht gehalten und abgedrückt. Die vom lauten Geräusch verletzte 41-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Männer flüchteten mit ihrem Auto. Dieses wird von Zeugen als grauer Mercedes CLA beschrieben. Die Polizei wertet jetzt Videoaufzeichnungen von der Haltestelle aus.