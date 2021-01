Das Saarbrücker Nachwuchsfilmfestival Max-Ophüls-Preis (Mop) bekommt 56.000 Euro vom saarländischen Wirtschaftsministerin als Innovationsförderung zur Erprobung neuartiger Blockchain-Technologien beim Streaming. Das Festival findet vom 17. bis 24. Januar online statt. Die Streaming-Tickets gibt es ab Sonntag, 10. Januar. Pro Film muss man acht Euro zahlen, der Spielfilm-Pass kostet 50 Euro, der Dokumentarfilm-Pass 45 Euro, der Pass Kurzfilm/mittellanger Film 30 Euro, der Goldene Filmpass, mit dem man alles sehen kann, 150 Euro. Verglichen mit den Oberhausener Kurzfilmtagen, die zehn Euro für das Streamen sämtlicher Festivalfilme verlangten, ist das teuer.

Umsonst kann man nur die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 17. Januar, 19.30 Uhr, streamen, bei der Wim Wenders den Ehrenpreis bekommt. Ab 20 Uhr folgt (gegen Gebühr) der von Wenders produzierte Dokumentarfilm „A Black Jesus“ (92 Minuten). Es geht um die Jahrhunderte alte Tradition der Verehrung einer schwarzen Jesus-Statue in sizilianischen Heimatdorf des Drehbuchautors und Regisseurs Luca Lucchesi (Jahrgang 1983). Als der 19-jährige Esward aus Ghana, Bewohner des Flüchtlingszentrums, darum bittet, gemeinsam mit den Einheimischen die Jesus-Statue in der Prozession durch den Ort tragen zu dürfen, spaltet das die Gemeinde. Lucchesi entwickelte die Idee gemeinsam mit Hella Wenders, die 2017 mit „Schule, Schule – Die Zeit nah Berg Fidel“ am Dokumentarfilm-Wettbewerb des Saarbrücker Festivals teilnahm. Infos, Tickets, Pässe: ffmop.de.