Mit Faustschlägen und einem Hieb mit dem Baseballschläger wurde ein 35-jähriger Homburger am späten Montagabend von Räubern misshandelt. Wie die Polizei meldet, traf der Mann am 17. August gegen 22.45 Uhr an der Kreuzung Rondell/Kaiserstraße auf zwei ihm namentlich bekannte Männer. Der 20- und der 21-Jährige, beide aus Homburg, hätten vom Älteren Bargeld und Tabak gefordert. Als der Mann die Herausgabe verweigerte, sei er verprügelt und dabei an einer Hand verletzt worden. Es sei ihm aber gelungen, davonzulaufen. Die Angreifer hätten nichts erbeutet. Die Homburger Polizei bittet Augenzeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.