Ein Spezialeinsatzkommando hat am Donnerstagmorgen im saarländischen Kreis Neunkirchen einen 39-Jährigen festgenommen. Zusammen mit drei weiteren Männern, die vorher schon im Saarland festgenommen wurden, wird ihm erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Wie die Polizei meldet, sollen mehrere Männer am 23. Januar 2023 ihr 41-jähriges Opfer gewaltsam von Frankfurt/Main nach Saarbrücken verschleppt und dort gefoltert und in einem Kellerraum eingesperrt haben. Nachdem die ersten drei Tatverdächtigen zwischen 43 und 45 Jahren bereits im Februar und März festgenommen wurden, hätten „intensive Ermittlungen“ nun auch auf die Spur des 39-Jährigen geführt. Dieser habe sich am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen lassen. Das Spezialkommando habe dort einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Der Mann soll noch am Donnerstag dem Richter vorgeführt werden. Die Ermittler vermuten Rauschgiftgeschäfte als Hintergrund der gewaltsamen Entführung vom Januar.