Ein unbekannter Täter soll zusammen mit weiteren Angreifern eine Person am Samstag auf dem Schulhof der Ganztagsschule Kirchberg in Saarbrücken schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, soll das Opfer um 19.30 Uhr auf dem Nachhauseweg von einer Gruppe Unbekannter offenbar grundlos angegriffen worden sein. Immer wieder sollen sie auf das am Boden liegende Opfer eingetreten haben. Zu den Angreifern gehörten neben dem Haupttäter, zwei Frauen und etwa acht Männer.

Vom Opfer wird der Gesuchte wie folgt beschrieben: Etwa 20-23 Jahre, 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurze, blonde Haare und osteuropäisches Aussehen. Außerdem trug er eine gelbe Daunenjacke.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0681 9321442 zu melden.