Von Donnerstag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, gibt es Open-Air-Kino auf dem Schlossplatz mit dem Kinokulturmobil. Am Freitag, 9. September, und Samstag, 10. September, wird im Hof des Römermuseums in Homburg Freilicht-Kino angeboten. Zwischen den Städten gibt es drei wichtige Unterschiede.

Pirmasens: Start 20.30 Uhr, kostet keinen Eintritt, aber man muss sich seine Sitzgelegenheit mitbringen,

Der 1. September beginnt mit „Der König der Löwen“. Gezeigt wird nicht der Zeichentrickfilm von 1994, sondern das computeranimierte Remake von 2019. In der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten befindet er sich gerade auf Platz 8.

Am 2. September, folgt „Greatest Showman“ (2018) mit Hugh Jackman, eine Filmbiografie über den Zirkuspionier Phineas Taylor Barnum. Barnum, Sohn armer Leute, verliert seine Arbeit, gründet ein Kuriositätenkabinett mit Wachsfiguren und ausgestopften Tieren und stellt eine neuartige Show auf die Beine, in der Akrobaten, Artisten und Tänzer auftreten sollen.

Am 3. September, wird die deutsche Komödie „Contra“ (2021) von Sönke Wortmann mit Christoph Maria Herbst gezeigt. Er spielt den Uniprofessor Richard Pohl, dem die Entlassung droht, nachdem er die Jura-Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) aus Marokko in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat, was mitgefilmt wurde. Pohl bekommt eine letzte Chance: Er soll Naima für einen bundesweiten Debattierwettbewerb fitmachen. Remake eines französischen Films.

Homburg: Filme im Hof des Römermuseums. Foto: Stadt Homburg

Homburg: Start 20 Uhr, Eintritt; neun Euro, ermäßigt sechs Euro, es sind genug Stühle da.

Am 9. September läuft der Spielfilm „Elvis“ (2022) von Baz Luhrmann, ein Muss nicht nur für Rock’n’Roll-Fans. Die Geschichte von Elvis (Austin Butler) wird aus der Perspektive seines Managers (Tom Hanks) erzählt und ist ein wilder Ritt, der die Zuschauer herausfordert.

Am 10. September wird der französische Film „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (2021) gezeigt, der dritte de Monsieur-Claude-Filme mit Christian Clavier, der auch noch in den normalen Kinos läuft. Wie immer geht es um eine Familie, in der sich diverse Ethnien streiten und wieder versöhnen.

Info

Karten bei ticket-regional.de, Tourist-Info Homburg sowie Abendkasse.