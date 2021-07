Der irische Sänger Chris de Burgh kommt auf den Zweibrücker Flugplatz. Er spielt am Freitag, 27. August, ab 19.30 Uhr beim Strandkorb Open Air.

Dabei tritt er solo und unplugged – also mit Akustikgitarre – auf. Das Konzert ist eines von bisher fünf Auftritten bei einer kurzfristig angekündigten Solotournee durch Deutschland und das einzige in Südwestdeutschland. Karten soll es ab Mittwoch, 10 Uhr, geben. Zum Ticketverkauf gelangt man über die Internetseite strandkorb-openair.de. Der Preis war am Dienstagabend noch nicht bekannt, aber bei der Open-Air-Reihe liegen die Preise für Stars wie Rea Garvey, Johannes Oerding und Max Giesinger bei um die 130 Euro für zwei Personen. Man kauft keine Einzeltickets, sondern bucht einen Strandkorb für zwei Personen.

Chris de Burgh hatte seine größten Erfolge zu Beginn und in der Mitte der 80er Jahre, sowohl mit rockigen Stücken wie „Don’t Pay the Ferryman“ und „High on Emotion“ als auch mit gefühlvollen Balladen. Sein bekanntester Hit ist das Liebeslied „Lady in Red“.

Während Chris de Burgh tatsächlich aus Irland kommt, aber keinen Irish Folk spielt, wird es am 19. August umgekehrt sein. Dann spielt die Irish-Folkpunk-Band Fiddler’s Green beim Strandkorb Open Air. Irish Summer Nights – irische Sommernächte – im Strandkorb heißt der Abend. Fiddler’s Green und die Vorband The O'Reillys and the Paddyhats – beide aus Deutschland – spielen keinen reinen Irish Folk, sondern Folkpunk wie die Pogues, die Dropkick Murphys oder Flogging Molly. 2013 waren Fiddler’s Green schon einmal in Zweibrücken: Sie spielten vor 300 Zuschauern in der Eishalle. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Das Ticket für den Strandkorb kostet 100 Euro.