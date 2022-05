Mit der Anzahl der Künstler an der Zweibrücker Schaufensterkunstausstellung „Stadtgalerie 3“ ist Citymanagerin Petra Stricker zufrieden: 51 (Vorjahr: 72) machen mit.

Auftakt zu den Kunstaktionen ist die Freiluftausstellung „Zweibrücken kunstvoll“, am Samstag, 28, Mai, von 9.30 bis 15 Uhr in der Fußgängerzone. Sie findet bereits zum siebten Mal statt und verwandelt die Hauptstraße in eine Kunstmeile à la Montmartre. 28 Künstler stellen dort aus und lassen sich beim Malen über die Schulter gucken – die meisten machen auch bei der „Stadtgalerie 3“ mit. Dazu gibt es Akkordeonmusik von Monsieur Hubert.

Am Sonntag, 29. Mai, startet dann die Schaufensteraktion „Stadtgalerie 3“, die bis 4. Juli die Innenstadt belebt: sowohl Läden als auch Leerstände werden bespielt. 51 Künstler sind noch dabei. , „Man spürt aber einen Break zur Corona-Zeit“, so Stricker. Sie schließt nicht aus, dass dies die letzte Stadtgalerie sein kann: „Wenn man sagt, aller guten Dinge sind drei und dann ist alles wieder normal, geht es ja auch.“ Was in jedem Fall erhalten bleibt, ist die Aktion „Zweibrücken kunstvoll“ als Open-Air-Aktion in der Fußgängerzone, die es auch schon vor Corona gab und die auch gut ankommt.

Info

Teilnehmende Künstler an Stadtgalerie 3 und/oder „Zweibrücken kunstvoll“: Annika Allgeier (Zweibrücken, Malerei), Gilbert Baier (Zweibrücken, Installation), Oksana Bastong (Eppelborn, Malerei), Kurt Becker (Zweibrücken, Fotografie, Skulptur), Annerose Burgard (Neunkirchen, Grafik), Margit Daut (St. Ingbert, Malerei), Raymond David (Zweibrücken, Skulptur), Günter Denzer (Aschbach, Holzschnitzerei), Sonja Denzer (Aschbach, Malerei), Waltraud Dillmann-Zollondz (Zweibrücken, Skulptur), Petra Durchscherer (Zweibrücken, Malerei), Inge Faralisch-Schäfer (Homburg, Malerei), Theodor Fischer (Kirkel, Malerei), Margit Franke (Zweibrücken, Malerei), Doris Gander (Einöd, Malerei), Dagmar Grieve (Zweibrücken, Malerei), Gerda Gunder (Bruchmühlbach, Malerei), Bärbel Hafner-Neu (Zweibrücken, Malerei, Keramik), Anke Jaenicke (Zweibrücken, Malerei), Marion Kaufmann (Blieskastel, Malerei, Skulptur), Herbert Keßler (Hermersberg, Malerei), Herbert Kluding (Bexbach, Grafik), Silvia Kopf (Zweibrücken, Malerei), Michael Lauer (Zweibrücken, Fotografie), Alexander Littau (Zweibrücken, Fotografie), Elena Makseniene (Zweibrücken, Malerei), Christa Maurer (Homburg, Malerei), Birgit Neuhardt (Zweibrücken, Skulptur), Susanne Nobis (Blieskastel, Malerei), Ruth Nord (Zweibrücken, Fotografie), Billie-Jan Paulus (Zweibrücken, Projekt), Rita Rebmann-Holzdeppe (Zweibrücken, Malerei), Peter Schaumburger (Zweibrücken, Graffiti), Frank Scheidheuer (Bexbach. Malerei), Maria Schlachter (Zweibrücken, Malerei), Bärbel Schumacher (Zweibrücken, Malerei), Mario Seiler (Zweibrücken, Fotografie), Jutta Simon (Maßweiler, Malerei), Jo Steinmetz (Hornbach, Digitales Bodypainting), Rolf Stöckle (Contwig, Malerei, Grafik), Ludmilla Ukrow (Heusweiler, Malerei), Silvia Urban-Grieser (Zweibrücken, Malerei), Volkhard Gabriel (Maßweiler, Fotografie), Kirsten Wagner (Zweibrücken, Malerei, Objekte), Ralf Wagner (Zweibrücken, Malerei, Objekte), Eugen Waßmann (Bexbach, Glasobjekte), Yvonne Weber (Zweibrücken, Figurenobjekte), Heike Wilhelm (Zweibrücken, Malerei), Henrike Wolf (Gersheim, Malerei), Yaska Wolf-Schneider (Thaleischweiler-Fröschen, Kinderbuch).