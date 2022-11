Eine ganze Reihe von Verstößen beging ein Opel-Fahrer am Donnerstag zwischen Mörsbach und Niederauerbach.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Fahrer mit seinem Opel Insignia aus Richtung Kirrberg. Noch vor der Abzweigung auf die Straße von Mörsbach nach Zweibrücken überholte er trotz Gegenverkehrs einen Ford Transit. Der entgegenkommende Fahrer und der Transit-Fahrer mussten bremsen, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. „Nach dem Überholvorgang bremste der Insignia-Fahrer immer wieder grundlos ab und schaltete dabei die Warnblinkanlage an, so dass der nachfolgende Transit-Fahrer seinerseits ebenfalls jedes Mal abbremsen musste“, schreibt die Polizei. Auch auf der Straße in Richtung Zweibrücken bremste der Insignia-Fahrer immer wieder mit angeschaltetem Warnblinker und fuhr zudem auf seiner Fahrspur mehrere Male bewusst im Zick-Zack. Das ging so bis in die Stadt hinein. Laut Polizei endete es so: „Kurz vor dem Niederauerbacher Kreisel streckte der Fahrer des Insignia seinen linken Arm aus dem Fenster, zeigte dem nachfolgenden Fahrer des Ford Transit den ausgestreckten Mittelfinger und bog in die Felsbachstraße ab.“ Als Fahrer des Opel Insignia konnte ein 33-jähriger Mann ermittelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung. Ob der Insignia-Fahrer beim Überholen des Ford Transit den entgegenkommenden Autofahrer gefährdet oder nur behindert hatte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet diesen Fahrer, sich zu melden – per Telefon unter 06332 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.