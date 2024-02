„Mein erstes Auto, das war ein Opel Ascona. Ein B-Ascona. Weil der gerade da war. Mein Vater hatte ihn zuerst. Ursprünglich hat der meinem Cousin gehört. Mein Vater hat mir das Auto geschenkt. Das war 1997“, erinnert sich Christian Müller. Das Auto hatte für den damals jungen Autofahrer eine Besonderheit: „Das Schönste für mich war, dass der Ascona getunt war. Wenn man jung ist, und ein getuntes Fahrzeug hat, ist man immer besonders stolz darauf. Da war übrigens jede Veränderung im Fahrzeugbrief eingetragen. Das Lustigste, was ich damit erlebt habe, war eine Polizeikontrolle. Da sind wir abends von der Polizei in Rieschweiler angehalten worden. Da wurde ich gefragt, ob das Auto wirklich so tief liegt oder ob die Insassen die Ursache sind. Dann habe ich geantwortet, dass der so tief liegt und habe die Fahrzeugpapiere vorgezeigt. Weil darin so viele Änderungen eingetragen waren, hatten die keine Lust mehr, das Auto genauer zu kontrollieren“, erzählt der 46-jährige Zweibrücker lachend.