Rund 765 Kommentare sind laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza bei der Onlinebefragung der Zweibrücker Bürger zur Gestaltung der Innenstadt eingegangen. Diese werden derzeit ausgewertet.

In drei Kategorien haben rund 300 Bürger bis Ende Juli ihre Ideen geäußert. „Es wurde deutlich, dass die Bürger ein großes Interesse haben, sich an der Entwicklung der Stadt zu beteiligen“, sagt Wosnitza auf Anfrage. Die Erwartungen seien mit der Anzahl der Kommentare – 765, verteilt über die drei Kategorien – in vollem Maße erfüllt worden.

Die Bürger konnten bei dem Projekt „Mitte Zweibrücken – Gestalte deine Stadt“ schreiben, was sie an der Innenstadt Zweibrückens schätzen, welche Ideen sie für die Innenstadt haben und was die Innenstadt Zweibrückens zukünftig braucht. Die Daten werden laut Wosnitza derzeit ausgewertet. Großes Interesse der Bürger finde – neben vielen anderen Themen – das Ziel, eine „Innenstadt mit grünem Herz“ zu entwickeln, nennt Wosnitza beispielhaft ein eingereichtes Motto, „das Platz für viele originelle Gestaltungsaspekte bietet“. Für die Beteiligung am Projekt sei man dankbar und erachte daher „jeden sachlichen Beitrag, der einen Bürger oder eine Bürgerin der Stadt Zweibrücken bewegt, als einen Ausdruck von Interesse und Beteiligung“.

Die Ergebnisse würden nach Abschluss der Auswertung zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. Die Onlinebefragung sei nur ein Puzzlestück der Bürgerbeteiligung, weitere würden folgen. Wosnitza: „Am Ende werden alle Datenpunkte in einem übergreifenden Konzept enden, das wir voraussichtlich Ende des Jahres vorliegen haben.“ Zuvor werde es noch eine Reihe von Diskussionen mit Bürgern, Experten und den politischen Entscheidungsträgern geben, kündigt Wosnitza an.