Die Biosphären-Volkshochschule im saarländischen St. Ingbert bietet am Mittwoch, 12. Mai, 18 bis 19.30 Uhr, den Online-Vortrag „Verstehe deine Katzen“ unter der Leitung von Katja Henopp an. Katzen sind ganz eigene Persönlichkeiten. Sie haben ihren eigenen Kopf, sind oft schwer zu durchschauen. Das kann zu Missverständnissen führen und damit auch zu unerwünschtem Verhalten der Tiere – etwa Unsauberkeit oder Aggression. Der Schlüssel zum Verständnis liegt im Verstehen ihrer „Sprache“ sowie im Erkennen und Respektieren ihrer individuellen Bedürfnisse. In der Präsentation wird gezeigt, wie man Mimik, Körperhaltung und Verhaltensweisen der Katzen richtig interpretiert, deren individuelle Bedürfnisse kennenlernt und einen vertrauensvollen Umgang aufbauen kann. Die Volkshochschule St. Ingbert bittet um Anmeldung unter Telefon 06894/13-728 oder vhs@st-ingbert.de. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.