Dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises sind drei auf die Omikron-Variante des Coronavirus positiv getestete Personen gemeldet worden.

Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich bei den Omikron-Infizierten um zwei Reiserückkehrende aus Frankreich und eine Person, die aus Spanien zurückgekehrt ist. Die Personen zeigten bislang nur leichtgradige Krankheitssymptome. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises habe alle Kontaktpersonen der mit dem Virus infizierten Personen ermittelt. Die Kontaktpersonen müssen sich ebenso wie die Infizierten für 14 Tage in Quarantäne begeben. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Omikron-Infizierten geimpft oder genesen sind. Auch ein so genanntes Freitesten ist nicht möglich. Am Tag 13 der Quarantäne werde erneut ein PCR-Test durchgeführt. Sollten sich bei den Kontaktpersonen der Betroffenen zwischenzeitlich Symptome einstellen, müssen diese sich beim Gesundheitsamt melden: gesundheitsamt@saarpfalz-kreis.de.