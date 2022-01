An allen Teststationen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wird die Vorgehensweise bei Corona-Abstrichen ab sofort geändert. Grund dafür ist die Omikron-Variante, wie Hans Prager, Kreisgeschäftsführer des DRK Südwestpfalz, berichtet. Da die Omikron-Variante, die mittlerweile 97 Prozent aller Infizierten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz betrifft, zuerst und überwiegend im unteren Rachenbereich, also an den Mandeln, nachweisbar ist, werden künftig Abstriche zuerst durch den Mund und anschließend auch durch die Nase durchgeführt. Das Gesundheitsamt erwartet den Höchststand der täglichen Neuinfektionen in der Region in etwa zwei Wochen. Prager verweist noch einmal darauf, dass durch die Reduzierung von PCR-Tests schon positive Schnelltests ausreichen, um eine Quarantäne anzuordnen.