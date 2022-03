Noch nie, so heißt es aus dem Nardini-Klinikum, war in gut zwei Jahren Pandemie der Personalausfall so hoch wie gerade jetzt. Omikron wird zum Stresstest fürs System. Wie sieht es bei anderen aus? Ein Blick auf die kritische Infrastruktur in Zweibrücken.

Wie seine Schwesterklinik in Landstuhl ist das St. Elisabeth-Krankenhaus an der Kaiserstraße im Ausnahmezustand. Aufschiebbare Behandlungen, nicht eilbedürftige Operationen werden nicht durchgeführt. Patienten aber auch nicht abgewiesen, Notfälle ohnehin nicht. Die Ampel steht auf Warnstufe Gelb, man habe wegen großer Ausfälle beim Personal Mühe, die Dienstpläne aufzustellen, sagt Pflegedirektor Thomas Frank. Fraglich, ob der Kamm der Omikron-Welle schon gebrochen ist oder ob die Welle sich weiter aufschaukelt.

Mitte März schlug Omikron beim UBZ hart zu

Wie sieht es beim städtischen Entsorger aus? Die knapp 200 Mitarbeiter beim Umwelt- und Entsorgungsbetrieb (UBZ), zuständig unter anderem für die Müllabfuhr, die Kläranlage, auch die Friedhofsbetriebe, wurden Mitte März hart getroffen. Fünf Prozent Corona-Positive, Krankgeschriebene gab es schon mal. „Und das, obwohl wir eine Quote von 98 Prozent Geimpfter haben“, sagt Nicole Hartfelder, Vorstand Technik des UBZ. Durch Vorkehrungen – zeitversetzter Arbeitsbeginn und Pausen der Gruppen, um dem Virus möglichst wenig Verbreitungsmöglichkeiten unter den Kollegen zu ermöglichen – konnte der Betrieb aber aufrechterhalten werden. Uneingeschränkt. Stresstest unter Volllast zwar, aber bislang bestanden. „Keine unser Mitarbeiter ist ernsthaft erkrankt. Das ist das Gute“, sagt Nicole Hartfelder.

Stadtwerke bieten länger Homeoffice an

Bei den Stadtwerken – Versorger mit Wasser, Strom, Gas, Wärme – schnellten mit Beginn des März die Infektionsraten hoch. „Aber es war in der Spitze weit weniger als zehn Prozent unserer Belegschaft betroffen“, sagt Stadtwerke-Chef Werner Brennemann. Werke und Servicebetrieb sind es zusammen gut 120. Das Konzept, Mitarbeiter mit Schlüsselkompetenzen auf Distanz zueinander zu halten, ging auf. „Die Versorgungssicherheit stand nie infrage“, zieht Brennemann eine gute Zwischenbilanz. Im Dezember, als Omikron wie eine Wand drohend vor den Betrieben stand, gab es schon einige Sorgen. Aber auch hier: Stresstest vorerst bestanden. Man agiere weiter vorsichtig: Wo möglich, bleiben die Mitarbeiter noch ganz oder zeitweise im Homeoffice, die hauseigene Regelung wurde in den April verlängert.

Feuerwehr: Intensive Übungen – nach Tests

Die 130 aktiven Zweibrücker Feuerwehrleute üben seit drei Wochen wieder intensiv. Zeitweise war der Dienst zurückgestellt. „Alle testen sich vorm Übungsdienst“, erklärt Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger. Das strikte Einhalten der üblichen Vorsichtsmaßnahmen – Maske, Abstand – habe dazu beigetragen, dass ein größerer Ausfall von Personal bei der Freiwilligen Feuerwehr auch jetzt, zum Höhepunkt der Omikron-Welle, ausblieb. Auch Frank Theisinger vermeldet: „Wir waren zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzfähig.“ Pandemie-Vorsorgeplan: aufgegangen.

Polizei Westpfalz: Keine größeren Infektionsausbrüche

Das Polizeipräsidium Westpfalz macht keine konkreten Aussagen zur Omikron-Betroffenheit der Polizeiinspektion Zweibrücken. Auf das ganze Präsidium bezogen, sei es bislang aber zu keinen größeren Infektionsausbrüchen gekommen. Auch weil man feste Teams von Beamten, Kohorten mit möglichst wenig Kontakt zu anderen, gebildet habe, auf Videokonferenzen setze, in den Diensträumen Bereiche abgegrenzt und noch andere Schutzmaßnahmen ergriffen habe. Präsidiums-Pressesprecher Michael Hummel formuliert auf Anfrage: „Die Anzahl der Neuinfektionen und damit einhergehenden Krankenstände/Quarantäne wird kontinuierlich beobachtet und stellt kein Problem für die Funktionsfähigkeit der Polizei Rheinland-Pfalz dar.“