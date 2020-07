Seit 2015 sammelt der Radfahrer Oliver Trelenberg aus Hagen Geld für schwerkranke Menschen. In diesem Jahr geht das Geld an eine Organisation, die Kinder zu medizinischen Behandlungen fliegt. Am Mittwoch führte ihn sein Weg nach Zweibrücken ins Rathaus, wo ihn Oberbürgermeister Marold Wosnitza empfing.

Trelenberg, berichtet da, dass er gerade aus Saarbrücken kommt und entlang der Blies geradelt ist. Der 55-Jährige erzählt eine lange Leidensgeschichte. So sei er mehrere Jahre lang Alkoholiker gewesen, an Kehlkopfkrebs erkrankt und habe eine Scheidung erlebt.

Aber davon habe er sich erholt, er sei seit 17 Jahren trocken und sei am Kehlkopf operiert worden. Um körperlich und geistig fit zu bleiben, fing er das Radfahren an. Er unternimmt längere Tagesausflüge und entschließt sich 2015 dazu, sein Hobby mit einem guten Zweck zu verbinden. Daraufhin gründet er das Projekt „Oli radelt“.

Wie es funktioniert: Oliver Trelenberg fährt mit seinem Fahrrad quer durch Deutschland und führt mit den Menschen am Wegesrand Gespräche über sein Spendenprojekt. Insgesamt habe er schon 30 000 Euro gesammelt. Das Geld sei für Krebspatienten und sterbenskranke Menschen. In diesem Jahr hat er sich den Verein „Flying Hope“ ausgesucht, bei dem ehrenamtliche Piloten mit ihren eigenen Maschinen schwer kranke Kinder und ihre Familien zu medizinischen Behandlungen fliegen.

Das gespendete Geld werde für die Start- und Landegebühren sowie zum Tanken der Flugzeuge verwendet. Wie viel Geld in dieser Saison schon gespendet wurde, weiß Trelenberg nicht – und das soll auch so bleiben. Er möchte nicht enttäuscht oder zu überschwänglich auf Reisen gehen.

Die Etappen sind im Schnitt 50 bis 70 Kilometer lang. Seit vergangenem Jahr fährt er aus gesundheitlichen Gründen mit dem Elektro-Fahrrad. Zweimal hat er schon den Bundespräsidenten getroffen. Mitte Oktober will er zuhause ankommen und die Spenden übergeben.