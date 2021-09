Pandemiebedingt vom Mai in den Herbst verlegt, geht an diesem Wochenende die 22. Auflage der Oldtimer-Rallye Saar-Lor-Lux-Classique im Saarland, in der Pfalz und im angrenzenden Lothringen über die Bühne. Mehr als 60 Oldtimer-Fahrer aus Deutschland, der Schweiz, Belgien und Luxemburg haben ihre Teilnahme angemeldet. Start- und Zielort ist der Stummplatz in Neunkirchen.

Gefahren wird am Samstag, 4. September, und tags darauf am Sonntag. Veranstalter Wolfgang Heinz kündigt Kartenlese-Aufgaben, einen Pylonen-Parcours und Zeitprüfungen an Dutzenden Lichtschranken an. Im Fahrerfeld tauchen unter anderem Wagen der Marken Austin Healey, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo, Triumph, Singer sowie MG, Bristol und Opel auf. Der Neunkircher Stummplatz vor dem Saarpark-Center sowie die Stummsche Reithalle am früheren Eisenwerk sind die zentralen Orte der zweitägigen Ausfahrt.

Stationen in Blieskastel, Schweyen, Zweibrücken

Die beiden Tagesetappen über insgesamt 300 Kilometer führen durch den Bliesgau, die Pfalz und das nahe Frankreich. Dabei geht es quer durch Blieskastel, Homburg und Zweibrücken, aber auch durch Trulben und die Vorderpfalz. Gestartet wird morgen um 9 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr. Zwischenstationen sind für Samstag um 9.45 auf dem Blieskasteler Paradeplatz geplant, um 10.45 Uhr in Schweyen und um 16.30 Uhr auf dem Zweibrücker Hallplatz, ehe die Zieleinfahrt ab 17 Uhr im Neunkirchen erwartet wird.

Am Sonntag ist für 11.45 Uhr eine Mittagspause in Jägersburg vorgesehen, gefolgt von der Zielankunft ab 14 Uhr sowie der Siegerehrung um 16 Uhr in Neunkirchen. Im Internet kann man sich unter www.classique.de informieren