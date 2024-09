Nach der starken Resonanz, die es im Herbst 2023 auf das erste Oldschool-Treffen der ehemaligen Zweibrücker Motorradclubs gegeben hatte, organisiert die Bikervereinigung Saarpfalz-Stromer eine zweite Auflage am Samstag, 28. September, ab 16 Uhr wiederum in der Bikerkneipe Route 66 in der Gewerbestraße in Niederauerbach. Voriges Jahr hatten sich dort rund 100 Biker aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren versammelt, um Geschichten, Fotos und Sammlerstücke etwa der Headhunters, Dead Men, Stormbringer oder Soul of Angels auszutauschen. Auch diesmal sind wieder alle Biker und interessierten an den Anfängen der Zweibrücker Motorradszene willkommen. Es ergeht der Aufruf, Fotoalben, Patches und Kutten aus alten Zeiten mitzubringen. Laut Günter Österreicher vom Organisationsteam haben sich bereits einige Clubs aus alten Tagen und von heute angesagt.

Ab 19 Uhr gibt’s Livemusik bei freiem Eintritt mit Helmut Folz’ und Axel Gläsers Duo 2-4 the Show.