Ohne die vorgeschriebene Corona-Schutzmaske war am Freitagabend, 10. Dezember, ein 26-jähriger Neunkircher auf dem Christkindlmarkt in der Saarbrücker Altstadt unterwegs. Als er von Polizisten zur Rede gestellt wurde, nestelte er seine Maske aus der Tasche. Dabei fiel ihm ein Tütchen mit Cannabis auf den Boden, was die Polizei sogleich erkannte. Dann stellte es sich heraus, dass er noch drei weitere solcher Tütchen dabei hatte. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Auf dem Christkindlmarkt gelten Maskenpflicht und 3G.