In der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr fiel der Funkstreife in Niederauerbach ein Peugeot 406 auf, weil an der Frontseite das Kennzeichen fehlte. Unmittelbar bevor der Autofahrer zur Kontrolle angehalten wurde, warf er noch einen Gegenstand aus dem geöffneten Fenster. Die Beamten stellten im Laufe der Kontrolle fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und suchten die Straße nach dem zuvor weggeworfenen Gegenstand ab. Die Polizisten wurden schnell fündig. Es handelte sich um ein Behältnis mit Cannabis. Den Fahrer erwarten jetzt zwei Strafanzeigen: wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das aufgefundene Cannabis stellten die Beamten sicher. Dem Fahrer ließen sie von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen.