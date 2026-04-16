Auf dem Netto-Parkplatz steht ein schrottreifer Golf ohne Kennzeichen. Warum die Stadt erst handelt, wenn’s gefährlich wird.

Auf dem Netto-Parkplatz in Bubenhausen steht ein Schrottauto. Ein VW Golf. Stark ramponiert. Sichtlich nicht fahrbereit. Das Auto hat nicht einmal Nummernschilder. Vor zwei Monaten hatte jemand sogar ein weiteres Auto – einen Range Rover – ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz des Discounters abgestellt. Der Range Rover wurde kurz danach wieder entfernt, der Golf aber steht immer noch dort. Der Konzern lässt es nicht abschleppen, weil Netto lediglich Mieter der Fläche ist, die einem Privatmann gehöre, erklärt der Discounter auf Nachfrage.

Das Ordnungsamt erklärt, was Bürger tun können, wenn Autos widerrechtlich auf ihrem Grundstück stehen, und was die Stadt unternimmt, wenn solche Wagen im öffentlichen Raum stehen.

Müsste die Stadt das Schrottauto auf dem Netto-Parkplatz abschleppen lassen?

Nein, denn es handelt sich um einen privaten Kundenparkplatz. Auf einer privaten Fläche ist das grundsätzlich keine Aufgabe des Ordnungsamtes. Hier gilt das Hausrecht des Eigentümers oder Betreibers. Wenn ein Fahrzeug unbefugt auf einem privaten Kundenparkplatz abgestellt wird, ist das grundsätzlich eine zivilrechtliche Angelegenheit. Der Grundstücks- oder Hausrechtsinhaber kann sich dagegen wehren und das Fahrzeug auch entfernen lassen. Ein behördliches Eingreifen ist in solchen Fällen in der Regel nicht möglich. Das Ordnungsamt wird auf privatem Grund normalerweise nur dann tätig, wenn zusätzlich eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht, etwa bei blockierten Rettungszufahrten, Brandgefahr oder auslaufenden Stoffen. Wenn zum Beispiel Betriebsstoffe auslaufen, wäre die untere Wasser- und Abfallbehörde zuständig, um den ordnungswidrigen Zustand beseitigen zu lassen.

Müssen Privatleute die Abschleppkosten zahlen, wenn sie fremde Autos auf ihrem Grundstück abschleppen lassen?

Ja, im privaten Bereich ist es in der Praxis so, dass der Auftraggeber die Abschleppkosten zunächst selbst tragen muss. Diese Kosten können anschließend zivilrechtlich vom Verursacher zurückgefordert werden.

Was passiert, wenn jemand eine Einfahrt zuparkt auf einer öffentlichen Straße?

Wenn im öffentlichen Verkehrsraum eine Ein- oder Ausfahrt blockiert wird, liegt in der Regel eine Behinderung vor. Je nach Situation kann auch eine Gefahr bestehen, etwa wenn Rettungswege betroffen sind. Wird das Ordnungsamt informiert, wird die Lage vor Ort geprüft. Soweit möglich, wird versucht, den Halter zu ermitteln und zu kontaktieren. Bleibt die Behinderung bestehen, kann das Fahrzeug umgesetzt oder abgeschleppt werden, um die Verkehrssituation wiederherzustellen.

Was macht das Ordnungsamt, wenn es zu falsch geparkten Autos gerufen wird, und wer muss zahlen?

Das Ordnungsamt stellt zunächst die Lage fest, dokumentiert sie und prüft, ob eine konkrete Behinderung oder Gefahr vorliegt. Wenn möglich, wird versucht, den Halter zu erreichen. Je nach Dringlichkeit kann dann verwarnt, eine Maßnahme angeordnet oder ein Abschleppdienst beauftragt werden. Im öffentlichen Raum trägt grundsätzlich der Verantwortliche die Kosten. Die Stadt zahlt zunächst an das Abschleppunternehmen und erhebt die Kosten anschließend per Bescheid zurück.

Wie oft wurden in Zweibrücken in den vergangenen zwei Jahren Autos oder Anhänger ohne Zulassung im öffentlichen Raum abgestellt? Was hat die Stadt unternommen?

In den Jahren 2024 und 2025 wurden insgesamt 93 Fahrzeuge ohne Zulassung festgestellt und kontrolliert. In solchen Fällen werden Verwarnungen ausgesprochen und sogenannte „Rote Punkte“ angebracht, also Aufforderungen zur Beseitigung innerhalb einer Frist. Je nach Zustand des Fahrzeugs gelten dabei unterschiedliche Fristen. Wird das Fahrzeug nicht rechtzeitig entfernt oder liegt Gefahr im Verzug vor, wird es abgeschleppt.

Anfang Mai stand vergangenes Jahr ein Auto auf den Parkplätzen am Kleinen Exe. Das hat das Ordnungsamt mit einem »Roten Punkt« versehen. Ein paar Tage später war es weg. Archivfoto: Cynthia Schröer

Wie oft riefen Bürger in Zweibrücken das Ordnungsamt, weil Leute sie zugeparkt haben?

Dazu liegen der Stadt keine gesonderten statistischen Daten vor.