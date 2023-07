Von Patrick Göbel

Am vergangenen Mittwoch, 5. Juli, stieß ein Mann ein 10 Jahre altes Mädchen vom Fahrrad. Es habe eine Schürfwunde erlitten. Das berichtet die Polizei am Montag. Zuvor habe das Mädchen bei der Esso-Tankstelle in der Neunkircher Mendelssohnstraße gespielt und sei gegen 18.40 Uhr auf ihr Fahrrad gestiegen, um heimzufahren. Dann war laut Polizei ein Mann aufgetaucht, der das Kind ohne einen Grund vom Fahrrad gestoßen habe. In der Folge sei das Mädchen gegen ein Auto gekracht und habe eine Schürfwunde am linken Auge erlitten. Der Angreifer war daraufhin in ein Auto eingestiegen, berichtet die Neunkircher Polizei. Ein zweiter Mann habe das Fahrzeug gesteuert; die beiden seien anschließend weggefahren. Beim Auto soll es sich um einen weißen VW mit Neunkircher-Kreiskennzeichen handeln. Das Mädchen beschrieb den Täter als einen etwa 30-jährigen Mann mit längeren Haaren. Weitere Hinweise zu dem Mann gebe es derzeit nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06821 2030 zu melden.