Ein 24-Jähriger wurde am Montag um 20.45 Uhr in der Zweibrücker Kaiserstraße dabei erwischt, wie er mutmaßlich unter Drogeneinfluss ein Auto steuerte. Einen Drogenvortest lehnte der Mann ab, laut Polizei musste ihm aufgrund der eindeutigen Anzeichen auf Drogenkonsum aber eine Blutprobe entnommen werden. Einen Führerschein hat der 24-Jährige nicht, so dass neben dem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde, so die Polizei.