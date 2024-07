Ein „amtsbekannter“ Motorradfahrer, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, hat sich am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Diese hofft nun, da der Mann entkommen ist, auf Hinweise anderer Verkehrsteilnehmer.

Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Zweibrücken hat den Fahrer einer Maschine der Marke Honda am Kreisel in der Bitscher Straße kontrollieren wollen. Beim Anblick des Anhaltesignals ist der Mann geflüchtet, an der Anschlussstelle Zweibrücken-Ixheim in Fahrtrichtung Neunkirchen auf die A8 aufgefahren und hat sein Zweirad dann auf rund 180 Stundenkilometer beschleunigt. Dabei hat er mehrere Verkehrsteilnehmer rechts und links überholt.

An der Anschlussstelle Zweibrücken-Ernstweiler ist der Biker dann von der Autobahn ab- und mit erhöhter Geschwindigkeit durch Bubenhausen gefahren. In Verlängerung zur Wolfslochstraße ist er dann auf einen Wirtschaftsweg in Richtung Saarland eingebogen und hat das Motorrad erneut auf zirka 140 Stundenkilometer beschleunigt. Dabei haben ihn die Beamten aus den Augen verloren.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrmanöver des Flüchtenden gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich per E-Mail an pizweibruecken@polizei.de oder telefonisch unter 06332 976-0 bei der Polizeidienststelle Zweibrücken zu melden.