Der gerade erst von der U19 in die Verbandsliga-U23 des FK Pirmasens aufgerückte Offensivspieler Elias Braun wechselt zum Landesligisten SG Rieschweiler. Der 19-Jährige habe, so der FKP, aus beruflichen Gründen in den ersten Wochen der Saisonvorbereitung kaum trainiert.

Auch Ramon Büsken gehört nicht mehr zum Kader des Fußball-Oberligisten FKP. Der 19-jährige Torhüter machte von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und ging ablösefrei. Büsken war vor einem Jahr von der U19 des SV Sandhausen gekommen, spielte neunmal in der Verbandsliga für die zweite FKP-Mannschaft und saß in 15 Regionalliga-Partien als Ersatzkeeper auf der Bank. Büsken habe „Potenzial“, doch mangele es ihm an „Geduld beziehungsweise Durchhaltevermögen, um sich in der ersten Mannschaft zu etablieren“, erklärte der Sportliche Leiter des FKP, Marco Steil.