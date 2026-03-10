Die Hochschule Kaiserslautern lädt zum offenen Campus ein. Im April können sich Besucher jeweils an einem Tag über die Studiengänge an den drei Standorten informieren.

Der offene Campus startet am 16. April (14 bis 22 Uhr) am Standort Kaiserslautern, tags darauf findet von 14 bis 19 Uhr der Schnuppertag in Pirmasens statt. Am 18. April (10 bis 15 Uhr) präsentiert der Standort Zweibrücken seine Angebote. „Beim offenen Campus können Studieninteressierte, Abiturienten, Schüler und natürlich auch die gesamte interessierte Öffentlichkeit die Studienorte der Hochschule von A bis Z unter die Lupe nehmen und sich ausführlich über das gesamte Studien- und Weiterbildungsangebot, aber auch über Forschungsaktivitäten, Projekte und Kooperationspartner informieren“, erläutert Wolfgang Knerr von der Hochschulkommunikation.

Die Fachbereiche angewandte Ingenieurwissenschaften (AING) sowie Bauen und Gestalten (BG) stellen sich gemeinsam in Kaiserslautern vor. Am Campus Pirmasens präsentiert der Fachbereich angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften (ALP) seine Veranstaltungen. In Zweibrücken geben die Fachbereiche Betriebswirtschaft (BW) sowie Informatik und Mikrosystemtechnik (IMST) Einblicke in ihr Programm. Zudem gibt es an allen drei Tagen Vorführungen, Experimente und Workshops zum Mitmachen, Vorträge zu den Fachgebieten sowie Führungen durch Labore, Werkhallen und Hochschuleinrichtungen.