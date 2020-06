Der Berufsverband Bildender Künstler hat beschlossen, für den frühen Herbst die Aktion „Offene Ateliers“ auszurufen.

Alljährlich bieten Künstler im ganzen Land an zwei Wochenenden Einblicke in ihre Ateliers. „Trotz der widrigen Umstände“, so teilte jetzt der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Rheinland-Pfalz mit, habe man sich entschlossen, dass die „Offenen Ateliers“ auch 2020 wieder stattfinden sollen – dies aber „natürlich unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen und vorbehaltlich anders lautender Regelungen“, wie der Verband betont.

So sollen die Ateliers jener Kunstschaffenden, die sich an der Aktion beteiligen, diesmal am 19. und 20. sowie am 26. und 27. September ihre Werkstatt-Pforten öffnen. An diesen Samstagen und Sonntagen soll jeweils von 14 bis 19 Uhr die Gelegenheit eingeräumt werden, den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und Erläuterungen aus erster Hand zu bekommen. Laut BBK ist die Bewerbungsfrist angelaufen. Das Formular gibt es im Internet unter bbkrlp.de.