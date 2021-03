Das Hochdruckgebiet Odette zwischen Island und Irland bringt uns einen durchweg sonnigen Karfreitag. Die Sonne wird bei mäßigem nordöstlichen Wind zehn bis zwölf Stunden scheinen. Am Morgen wird es fünf Grad kühl sein, am Nachmittag mit 16 Grad bereits deutlich kühler als an den Vortagen, als 25 Grad erreicht wurden. In der klaren Nacht zu Karsamstag kühlt es auf ein Grad ab. Tagsüber scheint oft die Sonne, einige Wolkenfelder stören nicht, in der Summe erwarten uns acht bis zehn Stunden Sonnenschein. Es weht ein mäßiger nordöstlicher Wind, der kühlere Luft mit maximal 13 Grad zu uns bringt. In der Nacht zu Ostersonntag ist es wiederum wolkenlos und die Luft kühlt stark ab bis auf 0 Grad. Der Ostersonntag bringt Sonne satt. Sie scheint elf bis 13 Stunden, und die Temperatur steigt auf 16 Grad. Bei mäßigem Wind sollten Osterspaziergänger zumindest eine dünne Weste tragen. In der Nacht auf Montag kühlt es auf drei Grad ab. Tagsüber macht sich Tiefdruckeinfluss aus Westen bemerkbar, deshalb nehmen die Wolken allmählich zu. Der Sonnenanteil beträgt noch vier bis sechs Stunden. Am Nachmittag werden 13 Grad erreicht. Der Wind dreht auf südwestliche Richtungen und bringt allmählich feuchtere Luft heran. In der Nacht zu Dienstag werden die Wolken dichter und es regnet. Nach Ostern wird das Wetter deutlich wechselhafter und kühler, teils nur noch sieben Grad Höchsttemperatur.