Werden die Nilgans-Jungen dieser Kälte standhalten, fragen sich Spaziergänger. Auf dem Bleicherbach, im Bereich des Kleinen Exe, paddelte in den letzten Tagen eine Nilgans-Familie mit elf Küken – die sich scheinbar pudelwohl fühlten. Probleme aufgrund der Temperatur oder der Nahrungssituation sieht Peter Spieler vom Naturschutzbund Nabu dabei keine. Überleben werden aber wahrscheinlich nicht alle.

„Dass die Nilgänse um diese Jahreszeit brüten, ist normal“, schickt der Vogelkundler voraus. Auch im vergangenen Jahr habe er im Winter Küken beobachtet – wenngleich es seinerzeit nicht so kalt war. Ob im Lauf des Jahres eine zweite Brut folgt, hänge davon ab, wie lang die Elternvögel ihre Jungen führten. Ungewöhnlich erscheint indes die Zahl der Küken: „Elf Junge, das spricht für eine sehr gute Nahrungsgrundlage“, meint Spieler. Wobei die Tiere nicht wählerisch sind. Grünzeug jeder Art, Sämereien, Würmer oder Schnecken – Nilgänse finden überall etwas Fressbares. „Sie streifen weit umher, fühlen sich quasi überall zu Hause, und sie sind, menschlich gesprochen, frech“, führt Spieler aus. Und was die Kälte angeht: Die Elternvögel hudern ihre Jungen, wärmen sie also unter ihrem Gefieder. Das Überleben aller Küken wird all das dennoch nicht garantieren. Wie überall in der Natur gibt es Fressfeinde, ob Hechte im Wasser oder Füchse und Greifvögel an Land. Das setzt dem Bestand Grenzen.

Seit den 60ern heimisch

Derzeit leben in Zweibrücken zwei bis drei Brutpaare, schätzt Peter Spieler. Das sei eine verträgliche Zahl. Wobei die hiesigen Nilgänse durchaus bis an die Blies unterwegs seien, während man andere zuweilen auf der Rennwiese antreffe. Auch im Hornbachtal fühlen sich die anpassungsfähigen und sehr dominant auftretenden Tiere wohl. Eingewandert sind sie vermutlich seit den 1960er Jahren aus den Niederlanden, entlang des Rheins. Die eigentliche Heimat der in Europa früher als Ziervögel gehaltenen Nilgänse ist ganz Afrika, mit Ausnahme der extremen Trockengebiete.