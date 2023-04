Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

VTZ-Trainer Kai Schumann ging kopfschüttelnd auf seine Frau zu. Keine Ahnung, wie wir das am Ende noch gewonnen haben, sollte das heißen. In einem Abnutzungskampf sondergleichen auf schwachem spielerischem Niveau von beiden Seiten schlug die VTZ Saarpfalz am Sonntagabend in der Westpfalzhalle den TuS Daun mit 24:23 (13:13).

Schumann war sichtlich angefressen darüber, was seine Mannschaft und die seines Trainerkollegen Philip Wiese in den 60 Minuten zuvor gezeigt hatte. „In einer guten Stunde geht’s wieder“,