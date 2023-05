Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Oberliga verloren die Frauen des TTC Riedelberg am Wochenende beide Begegnungen. Sowohl gegen das neu in die Liga gerückte Team des VfL Duttweiler als auch gegen die etablierte Formation der TSG Zellertal stand es am Ende 4:6 aus Sicht des TTC, bei dem Victoria Schaaff trotzdem eine Abwechslung genoss.

Am Samstag kam mit dem VfL Duttweiler ein völlig unbekannter Gegner nach Riedelberg, einen Tag später war mit der TSG Zellertal eine altbekannte Größe aus der Tischtennis-Oberliga Südwest