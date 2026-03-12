SG-Trainer Rüdiger Lydorf analysiert die Schlappe in Saarlouis.

Eine schwierige Woche bei ihrer Rückkehr in den Spielbetrieb nach vierwöchiger Pause erleben gerade die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken. Der Heimschlappe am Sonntag gegen Saarbrücken folgte am Dienstag eine deutliche Niederlage bei der HG Saarlouis. Die Aussichten fürs Spiel in Kirkel sind auch nicht glänzend.

Dass die Trauben beim neuen Tabellenzweiten Saarlouis hoch hängen, war klar. Aber die Leistung, die die Zweibrückerinnen boten, war so schwach, „dass es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen gibt“, sagte ein enttäuschter SG-Trainer Rüdiger Lydorf nach der 11:27 (5:11)-Niederlage. Zwei Zahlen nebeneinandergestellt „sagen eigentlich alles“, verwies Lydorf auf die geworfenen Tore und die vergebenen Würfe. „Wenn man elf Tore wirft, gewinnt man kein Handballspiel“, sagte er mit Blick auf die wenigen im Netz versenkten Bälle. „Und wenn man wie wir 29 Würfe nicht im gegnerischen Tor unterbringt, dann gewinnt man gleichfalls kein Spiel“, unterstrich er.

Sieben Siebenmeter verworfen

Es sei wohl Kopfsache, dass sich sein Team bei Spielen ohne Harz mit dem Werfen so extrem schwertue. Lydorf: „Ich kann mir das anders nicht erklären.“ Zwar sei in Saarlouis auch noch der Hallenboden ungewohnt glatt gewesen, aber es gebe keine Ausreden. Allein sieben verworfene Strafwürfe zeigen, dass das Hauptproblem die Abschlüsse waren.

Gerade mal fünf Tore gelangen den Zweibrückerinnen in Hälfte eins; eines mehr – sechs Tore – in Durchgang zwei. „Katastrophe“, urteilte Lydorf. Die überdeckte, dass es gegenüber dem Saarbrücken-Spiel auch Verbesserungen gab. Die Abwehr stand etwas kompakter. 27 Gegentore seien in Ordnung, zumal darunter etliche Gegenstöße waren, die aus den Fehlwürfen der Zweibrückerinnen resultierten, bilanzierte der Coach. Auch das Problem der technischen Fehler, deren Vielzahl die Zweibrückerinnen gegen Saarbrücken auf die Verliererstraße gebracht hatte, „war diesmal deutlich kleiner“, sagte Lydorf.

Wieder ohne Harz

Beides Faktoren, die Mut machen sollten, um am Sonntag im Spiel beim TV Kirkel wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen (Anwurf: 15.30 Uhr). In Kirkel wird gleichfalls ohne Harz gespielt, aber den in Saarlouis noch ungewohnten harzfreien Ball hatten die Zweibrückerinnen über 60 Spielminuten und in der abschließenden Trainingseinheit zumindest schon mal in der Hand.

Die Favoritenrolle hat klar der Tabellenachte Kirkel. Die Aufgabe für die SG-Frauen: „Wir müssen unsere Fehlerzahl gering halten, vor allem unsere Trefferquote verbessern“, fordert Lydorf. Im Hinspiel (mit Harz) hatte das funktioniert. 36-mal traf das SG-Team beim 36:35-Erfolg. Unter anderem hatten sie da auch acht ihrer neun Strafwürfe verwandelt.