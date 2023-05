Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die jungen Springreiterinnen Marika Oberle und Charlotte Stuppi sind ab heute bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Riesenbeck am Start. Beide träumen von der Finalteilnahme bei ihrem letzten großen Turnier in der Children-Klasse der bis zu 14-Jährigen. Vielleicht schaut ja auch der Hausherr, Olympiasieger und Weltmeister Ludger Beerbaum, den Talenten zu.

Heute um 14 Uhr wird es ernst auf der Reitanlage Riesenbeck International an der Grenze zum Teutoburger Wald in Nordrhein-Westfalen. Dann stehen die 14-jährige Mittelbacherin Marika Oberle und