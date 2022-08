Am Pfälzischen Oberlandesgericht (OLG) in Zweibrücken hat OLG-Präsident Bernhard Thurn am Montag 27 neue Justizfachwirtanwärter und –innen begrüßt. Am 1. August begann ihre 26-monatige Ausbildung bei der pfälzischen Justiz. Justizfachwirte weisen Verfahrensbeteiligten den Weg zu den zuständigen Stellen. Sie verwalten Akten, berechnen Fristen und Gerichtskosten und führen Protokoll bei Gerichtsverhandlungen. Eine berufliche Weiterbildung zum Gerichtsvollzieher oder Diplom-Rechtspfleger ist möglich. Ab 1. September können Bewerbungen für den nächsten Einstellungstermin zum 1. August 2023 online eingereicht werden.