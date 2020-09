Wegen Kanalarbeiten für das neue Wohngebiet „Junges Wohnen am Himmelsberg“ sind die Fahrbahn, ein Teil des Parkstreifens und halbseitig der Gehweg in der Oberen Himmelsbergstraße, in Höhe des früheren Evangelischen Krankenhauses, voll gesperrt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wird die Sperrung bis Freitag, 11. September, verlängert. Die Zufahrt zum ehemaligen Krankenhaus über die Ringstraße bleibe erhalten.