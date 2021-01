Oberbürgermeister Marold Wosnitza will in den nächsten Jahren die Stadtverwaltung neu organisieren. Im laufenden Jahr wird es hingegen keine bedeutenden Veränderungen beim Personal oder den Zuständigkeiten geben.Das sagte Wosnitza im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Wir müssen sehr viel stärker in die Digitalisierung gehen. Das wird zu Strukturänderungen führen“, so der OB. Wichtige Fingerzeige erhofft er sich von einem Vorhaben, das den sperrigen Namen Haushaltskonsolidierungsprojekt trägt. Der Stadtrat soll gemeinsam mit dem Rathaus und Fachleuten von außen ermitteln, wo und wie die Stadt sparen und wie die Verwaltung so umgebaut werden kann, dass sie wirksamer und günstiger arbeitet und den Herausforderungen der Zukunft besser gerecht wird. Stichworte sind hier digitale Verwaltung, besserer Service, kürzere Wartezeiten, Online-Anträge und Bürokratie-Abbau.

Beim Bauamt wird man sich Wosnitza zufolge ansehen, ob dieses Amt künftig wieder selbst plant. In den letzten Jahren habe man die Planung an externe Büros vergeben. „Wir müssen überlegen, ob wir zwei Planer fest einstellen, damit das Zusammenspiel zwischen Planern und Verwaltung besser und enger wird.“

Da die Neuorganisation der Verwaltung mittelfristig angelegt ist, wird das im neuen Jahr noch nicht wirken, weder bezüglich der Stellenzahl noch bezüglich der Struktur der Verwaltung.

Bedeutende personelle Veränderungen stehen im laufenden Jahr nicht an, sagte Wosnitza. „Wir haben das Glück, dass unsere Amtsleiter im Durchschnitt jung sind.“ Deshalb stehen keine Wechsel an.

Auch an der Spitze der städtischen Tochterbetriebe erwartet Wosnitza keine Veränderungen. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann habe „noch ein paar Jährchen vor sich“. Und der Vertrag des Leiters des Umweltbetriebs, Werner Boßlet, laufe noch bis Ende März 2023. „Ich habe nicht gehört, dass er früher gehen will“, so Wosnitza. Boßlet wird sieben Tage nach den Iden des März im Jahr 2023 genau 66 Jahre alt.