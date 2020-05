Die seit Montag geltende neue Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus erlaubt unter strenger Einhaltung eines Hygiene-Konzepts die Öffnung von Freibädern in Rheinland-Pfalz. Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagte am Mittwoch, für das Zweibrücker Freibad sei noch kein Eröffnungstermin in Sicht.

„Wir werden so schnell wie möglich das auch für Familien in Zweibrücken wichtige Angebot machen, aber es muss sicher sein“, so Wosnitza. Das in die Trägerschaft der städtischen Stadtwerke übergegangene Freibad verfüge weder über ein vorgeschriebenes digitales Registrierungssystem, über das Badende im Fall der Fälle vom Gesundheitsamt nachverfolgt werden könnten, noch etwa über erforderliche Distanzvorrichtungen. „Ich glaube, die im Hygienekonzept des Landes vorgeschriebenen Trennleinen für die Bahnen im Becken wurden zuletzt vor 20 Jahren gespannt. Es gibt sie gar nicht mehr, und neue sind wie anderes sicher nur teuer zu beschaffen“, sagte der OB am Mittwoch.

Zurzeit arbeite das Sportamt auch an einem Konzept zur Nutzung der städtischen Sporthallen für Vereinssport. Es seien viele Detailfragen zu klären. Am Donnerstag tage verwaltungsintern eine große Runde. Man hoffe, kommende Woche Aussagen treffen zu können.

