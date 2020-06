Die Stadt hofft, für die Immobilie des vor vier Jahre geschlossene Altenheims Haus Bickenalb bei Mittelbach sehr bald einen Investor vorstellen zu können. Das sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Dienstag vorm Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Rolf Franzen (CDU) äußerste sich Wosnitza nicht zu konkreten Plänen. „Es gibt mehrere interessierte Investoren mit unterschiedlichen Konzepten“, sagte Wosnitza. Er deutete fortgeschrittene Verhandlungen an. Im der Stadt gehörenden, unter Denkmalschutz stehenden Haus Bickenalb war viele Jahre ein Alten- und Pflegeheim des früheren Landesvereins für Innere Mission untergebracht. Anfang 2016 wurde das Altenheim geschlossen, seitdem steht das Gebäude am Waldrand unterhalb der Birkhausen leer. Der Kinderpflegedienst Karlsruhe kündigte 2016 an, in dem historischen Gebäude ein Pflegezentrum zu eröffnen. Doch dazu kam es nicht. Zum 30. Juni 2019 war ein schon geschlossener Mietvertrag gekündigt worden.