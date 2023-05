Beim Mai-Empfang der Stadt und der Gewerkschaften am Freitag im Herzogssaal nannte Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza die jüngste Tarifeinigung im öffentlichen Dienst einen „perfekten Abschluss“. Dieser sei in Zeiten der Inflation „so wichtig wie nie“ gewesen. Mehr als 500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung profitierten davon. Sie müssten ordentlich bezahlt werden, damit der öffentliche Dienst und die Stadt ein attraktiver Arbeitgeber blieben und auch in Zukunft den benötigten Nachwuchs fänden. „Ich kenne die prekäre Finanzsituation unserer Stadt und weiß, dass wir Millionen aufbringen müssen, um diese Einigung stemmen zu können.“ Dennoch sei der Tarifabschluss wichtig.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges, so Wosnitza weiter, habe Zweibrücken im vergangenen Jahr rund 500 Ukrainer aufgenommen. Dies sei gemeinsam mit der Bevölkerung und den Unternehmen gelungen. „Wir müssen diese Menschen schneller in den Arbeitsmarkt bekommen“, forderte der Oberbürgermeister: „Wir sind auf Fachkräfte angewiesen.“