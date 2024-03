VTZ-Trainer Volker Petri schickte in der Landeshauptstadt diesmal deutlich mehr Kämpfer auf die Planche als noch im Vorjahr. Das lohnte sich.

Die Fechter der VT Zweibrücken (VTZ) schnitten an den beiden Wochenendtagen bei den international offenen Mainzer Stadtmeisterschaften prima ab. Mit gleich vier Medaillen sorgten die Zweibrücker für ein gutes Ergebnis: Johann Knauft gewann die Goldmedaille, Mariana Freitas de Oliveira holte Silber. Jannis Euskirchen und Stefan Rossbach ergänzten mit ihren Bronzemedaillen die gute VTZ-Bilanz.

Über 200 Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern und dem Ausland sorgten in den verschiedenen Altersgruppen und Disziplinen für ein hohes Niveau. Ausrichter TGM 1861 Mainz-Gonsenheim sorgte bei dem Ranglistenturnier für die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften für gute Bedingungen. Der Zweibrücker Trainer Volker Petri konnte in diesem Jahr in den Disziplinen Degen und Florett 18 VTZ-Einzelkämpfer - gegenüber acht im vergangenen Jahr - melden.

Freitas de Oliveira verliert spannendes Finale

Johann Knauft kämpfte sich in der Klasse U13-Florett mit sechs Vorrundensiegen gegen Gegner aus Berlin-Grunewald, Koblenz, Mainz-Gonsenheim, Kaiserslautern und zwei Bockenheimer über die 16er-Direktausscheidung auf das 8er-Tableau. Hier bezwang der Oberauerbacher den Berliner Henry Felden mit 10:6. Im Halbfinale behielt Knauft gegen Max Wemmet (TSV Bockenheim) ebenfalls die Oberhand. Im Finale bezwang Johann Knauft als Favorit und Ranglistenerster den Koblenzer Paul Mitnacht klar mit 10:4 und freute sich über die Goldmedaille.

VTZ-Kämpferin Mariana Freitas de Oliveira dominierte als Ranglistenerste in der Vorrunde ebenfalls alle Florett-Mitstreiterinnen im Aktiven-Wettkampf. Mit acht Siegen ohne Niederlage stand sie auf dem 8er-Tableau. In der Direktausscheidung konnte Klara Siegle (TSG Friesenheim) ihr kein Paroli bieten und verlor 0:15. Das Halbfinale gewann Freitas de Oliveira mit 15:12 gegen Lena Reinhardt aus Koblenz. Im Finale gegen Katrin Kobberger (TG Hanau) gab es einen ständigen Führungswechsel: Letztlich unterlag die VTZ Fechterin hier mit 13:15 und belegte wie im vergangenen Jahr Platz zwei.

Bronze für Jannis Euskirchen

Die U15-Florettfechter der VT Zweibrücken, Jannis Euskirchen und Julius Knauft, duellierten sich ebenfalls im Modus Jeder gegen jeden. Julius Knauft war bei seinem zweiten Wettkampf im 16er K.o. dem erfahrenen Clemens Cullmann aus Koblenz nicht gewachsen und belegte Rang neun. Jannis Euskirchen schaffte den Sprung ins Viertelfinale und setzte sich gegen Tim Wentz (Kaiserslautern) mit 15:8 durch. Gegen den späteren Turniersieger Arthur Head, der extra mit dem Flieger aus Irland eingeflogen wurde, unterlag er nach Ablauf der Kampfzeit mit 9:10, was Bronze bedeutete.

Eine harte Nuss zu knacken hatten die drei VTZ- Kontrahenten Stefan Rossbach, Gregor Euskirchen und Fynn Lehner bei den Aktiven mit dem Florett. Bei den zahlreichen Teilnehmern aus der deutschen Rangliste sorgte Rossbach für die große Überraschung. Als einziger des VTZ-Trio konnte er sich n mit Siegen im 16er- und 8er-K.o.-Tableau bis ins Halbfinale durchkämpfen. Erst hier fand Rossbach seinen Meister und verlor 9:15 gegen den Darmstädter Daniel Türkis, was am Ende Platz drei bedeutete. Das Finale gewann im Anschluss Türkis gegen den Mexikaner De La Concha Zindel Andres mit 15:14. Gregor Euskirchen scheiterte am Sprung ins Halbfinale und wurde Achter. Fynn Lehner, der eigentlich noch in der U17-Klasse antreten darf, machte bei den Aktiven eine gute Figur unter den Assen und landete auf Rang zwölf.

Weitere VTZ-Platzierungen

U17-Florett, Männer: 5. Fynn Lehner, ... 13. Jannis Euskirchen

U17-Florett, Damen: 8. Clara Wahlheimer

U15-Florett, Mädchen: 9. Ann-Kathrin Kehrer

U13-Florett, Mädchen: 6. Emma Rossbach

Aktive, Degen, Frauen: 5. Mariana Freitas de Oliveira

Aktive, Degen, Männer: 8. Stefan Rossbach, ... 13. Gregor Euskirchen, ... 15. Alexey Tarasov.