Der neue Oberauerbacher Spielplatz hinterm Gemeindehaus ist bereits fertig, was fehlt, ist der Bolzplatz. Um diesen geht es unter anderem am Montagabend in der Sitzung des Ortsbeirates (19 Uhr, Bürgerhaus).

In einer zurückliegenden Ortsbeirats-Sitzung argumentierte der Rat dafür, den Bolzplatz etwas kleiner als geplant zu bauen, dennoch aber mit zwei statt nur einem Fußballtor. Am Montagabend, so