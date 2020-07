Oberauerbach wählt am Sonntag, 13. September, einen neuen Ortsvorsteher. Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, erfolgt diese am 27. September. Das beschloss der Stadtrat am Mittwoch einstimmig in einer Sondersitzung. Die Entscheidung fiel am Vorabend von Andreas Hüthers Beerdigung. Die unglückliche Terminierung musste so erfolgen, damit gesetzliche Fristen gewahrt werden. Wer Ortsvorsteher werden will, muss sich bis zum 27. Juli um 18 Uhr melden. Wer nicht von einer Partei oder Wählergruppe vorgeschlagen wird, muss 30 Unterstützungsunterschriften vorlegen. Auskünfte erteilt das Rathaus unter der Telefonnummer 06332/871-190.