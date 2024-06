Ein Ortsporträt über Oberauerbach wird am Dienstag, 11. Juni, in der Sendung „Landesschau Rheinland-Pfalz“ des SWR-Fernsehens gezeigt. Im Fernsehprogramm des Südwestrundfunks ist der Beitrag in der Rubrik „Hierzuland“ ab 18.15 Uhr zu sehen. Für diejenigen Zeitgenossen, die den Vorort nicht kennen, schickt der SWR noch eine kurze Beschreibung mit: „Oberauerbach liegt im äußersten Westen von Rheinland-Pfalz und ist ein Stadtteil von Zweibrücken. In dem Ort fließen mehrere Bäche, der größte unter ihnen ist der Auerbach, daher der Ortsname Oberauerbach. Zur Natur haben es die rund 1250 Menschen nie weit, aber in die Stadt auch nicht. Der zentrale Platz von Oberauerbach ist der Dietrich-Bonhoeffer-Platz.“ In der SWR-Mediathek kann man den Beitrag hier bereits sehen.

Bereits am 5. Juni war ebenfalls bei „Hierzuland“ im Rahmen der „Landesschau“ ein Beitrag über Niederauerbach ausgestrahlt worden. Eine Aufzeichnung dieses Ortsporträts ist noch immer hier in der SWR-Mediathek abrufbar.