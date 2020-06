Nach dem Tod von Andreas Hüther soll in Oberauerbach am 13. September ein neuer Ortsvorsteher gewählt werden. Der Stadtrat befasst sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit diesem Wahltermin. Nach Auskunft des Hauptamtes war dies der einzige infrage kommende Termin. Hüther starb am 18. Juni nach längerer Krankheit.