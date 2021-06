Die Rosenbeete entlang des Oberauerbacher Dietrich-Bonhoeffer-Platz sind weg. Wie Ortsvorsteherin Katja Krug-Abdessalem dem Ortsbeirat am Montag berichtete, waren die vielen Autofahrer, die übers Beet fuhren, Schuld an der Entscheidung des Umwelt- und Servicebetriebes (UBZ). Bislang wurden die Rosenstöcke immer ersetzt, sobald ein Auto darüberfuhr. Das wurde dem UBZ zu viel: Er entfernte er die Beete und verteilte darauf Schotter - in dem schon wieder Reifenspuren zu sehen sind. Das Rundbeet in der Mitte des Platzes bleibt laut UBZ bestehen, es würde mit neuen Pflanzen aufgehübscht. Ortsbeiratsmitglied Erwin Stephan (CDU) monierte, dass der UBZ den Rat früher über die Maßnahme hätte informieren können, nicht erst, wenn alles zu spät ist. Willi Danner-Knoke (SPD) sagte, er höre die Begründung mit den Autos, die durch die Beete gefahren sind, das erste Mal.