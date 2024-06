Die Saarländer fahren im Bundesdurchschnitt am häufigsten „oben ohne“ durchs Land. Mit 37 Cabrios pro 1000 Einwohner ist das Bundesland Spitzenreiter im bundesweiten Vergleich.

Laut Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes sind im Saarland die meisten Cabrios pro 1000 Einwohner zugelassen. Direkt dahinter folgt in der Statistik Rheinland-Pfalz mit 34 Cabrios pro 1000 Einwohner und Baden-Württemberg (32 Stück). Die niedrigsten Cabriodichten finden sich dagegen in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen mit je 11 pro 1000 Einwohnern. Insgesamt ist die Zahl der Cabrios in den vergangenen zehn Jahren etwas gestiegen. Anfang 2014 gab es laut Kraftfahrt-Bundesamt knapp zwei Millionen, inzwischen sind es gut 2,2 Millionen.