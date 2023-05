Von Patrick Göbel

Die Polizei hat vor einer Woche einen 27-jährigen Tunesier festgenommen, der 95 Gramm Haschisch in seinem Besitz hatte. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut Polizei ist der Mann obdachlos, hält sich unerlaubt im Land auf und verdiene seine Brötchen wohl mit dem Verkauf von illegalen Betäubungsmitteln. Er sitzt nun in der JVA Saarbrücken.